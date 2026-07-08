Tennis:, Bolzoni, Cortesi e Ravaglia avanzano all’Open del Cerri,, Bevilacqua, Friguglietti e Pasquinoni in evidenza al Quarta del Ct Rimini

Al Ct Cerri di Cattolica avanza il torneo Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini”. Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Leonardo Romano (3.1, n.1)-Cesare Andrea Castellani (3.3) 6-2, 6-0, Pietro Spezi (3.1, n.2)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-2, 6-0, Alessandro Marcantoni (3.1, n.3)-Filippo Flamigni (3.2) 6-1, 6-1, Alessandro Cortesi (3.2)-Francesco Mandelli (3.1, n.5) 6-3, 6-1, William Di Marco (3.1, n.7)-Michele Tonti (3.2) 7-6, 6-4, Enea Carlotti (3.1, n.8)-Alberto Levoni (3.2) 6-4, 3-6, 12-10, Gianfilippo Falconi (3.1, n.4)-Andrea Fiocchi (3.2) 6-1, 4-6, 10-3, Davide Bolzoni (3.2)-Leonardo Bartoletti (3.1, n.6) 7-6, 6-2, Alessandro Naso (3.1)-Alessandro Angeletti (3.3) 4-6, 6-1, 10-8, Pietro Matteini (3.1, n.10)-Andrea Tinarelli (3.1) 6-4, 7-5, Lorenzo Ravaglia (3.1, n.11)-Vincenzo Coppi (3.1) 6-0, 6-3.
Femminile, turno di qualificazione: Francesca Mora (3.1, n.3)-Bianca Cecchini (3.2) 6-2, 4-6, 10-4, Margherita Busi (3.1, n.2)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-3, 6-3, Marta Bertozzi (3.1, n.1)-Emma Pelliccioni (3.4) 6-0, 6-0, Sara Chierici (3.1)-Diletta Sabbioni (3.1, n.4) 6-1, 6-1, Gioia Bassi (3.1)-Carlotta Mercolini (3.1, n.5) 6-0, 6-2, Fabrizia Elena Campi (3.1)-Aurora Baldassarri (3.1, n.6) 6-4, 6-1.
Avanza anche il torneo di 4° categoria maschile al Ct Rimini. Tabellone finale, terzo turno: Tiziano Leonardi (4.3)-Matteo Zanotti (4.5) 7-5, 6-4, Lorenzo Podeschi (4.4)-Alessandro Fabbri (4.4) 4-6, 6-2, 10-3, Pierluigi Pennacchini (4.4)-Luigi Campana (Nc) 6-2, 6-2, Dante Bevilacqua (4.4)-Francesco Rosa (Nc) 6-2, 7-6, Patricio Friguglietti (4.4)-Alberto Tomassini (4.6) 6-2, 7-5, Francesco Palmieri (4.3)-Edoardo Tenti (4.5) 6-0, 6-0, Davide Rocchetta (4.4)-Domenico Carbonara (4.4) 7-6 (4), 4-6, 10-8, Mirko Viroli (4.4)-Tommaso Crescentini (Nc) 6-0, 6-1, Giovanni Venturini (4.4)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-2, Gianluca Tamburini (4.4)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-2, 6-2, Corrado Fantini (4.4)-Tommaso Brasey (4.6) 6-3, 6-2, Lucio Longoni (4.3)-Andrea Franciosi (4.3) 6-3, 6-2, Alessandro Baracchini (4.3)-Edoardo Gardini Gibertini (4.5) 6-3, 6-1, Enrico Lugaresi (4.4)-Danilo Rossini (4.6) 6-1, 6-3, Marco Bernardi (Nc)-Francesco Visino (4.4) 6-4, 6-1, Diego Pasquinoni (4.4)-Mirko Zaffini (4.4) 6-2, 6-1.