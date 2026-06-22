Tennis, Bolzoni batte Spezi nella finale del Cerri

Al gran finale sui campi del Ct Cerri di Cattolica il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Il match-clou metteva di fronte Pietro Spezi (Ct Cerri) e Davide Bolzoni (Tennis Montichiari). Al termine di un match piuttosto tirato l’ha spuntata Bolzoni per 6-2, 1-6, 10-7. Quarti: Pietro Spezi (3.1, n.1)-Andrea Filanti (3.3) 6-0, 6-3, Michele Tonti (3.2, n.2)-Matteo Silvagni (3.5) 6-4, 4-6, 10-4, Davide Bolzoni (3.2, n.3)-Roberto Camarda (4.4) 6-1, 5-7, 10-8, Vincenzo D’Alise (3.2, n.4)-Guido Giugliano (3.3, n.5) 6-3, 6-1. Semifinali: Bolzoni-Tonti 7-6, 3-6, 10-5, Spezi-D’Alise 6-3, 6-4.