Tennis, Bolognesi e Giugliano in semifinale al Casalboni

Al rush finale sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel torneo maschile i primi a conquistare le semifinali sono stati Federico Bolognesi (n.5), Alessandro Casanova (n.3) e Guido Giugliano. Quarti: Federico Bolognesi (3.2, n.5)-Michele Tonti (3.2, n.4) 6-4, 6-4, Guido Giugliano (3.3)-Ludovico Zammarchi (3.3, n.7) 4-6, 6-2, 10-4. Semifinali anche per Alessandro Casanova (3.2, n.3).

Nel femminile semifinali per Valentina Benini. Quarti: Giulia D’Altri (3.2, n.4)-Giulia Dell’Aquila (4.3) 6-2, 6-7 (5), 10-7, Federica Matteucci (3.1, n.1)-Martina Orsini (3.3) 6-1, 6-3, Silvia Tartari (3.1, n.3)-Margaret Tonelli (3.5) 6-3, 6-1, Valentina Benini (3.1, n.2)-Elisabetta Pastore (3.3) 6-2, 6-2.