Tennis
Tennis, Bollini e Lonfernini in bella evidenza ai Campionati dei Piccoli Stati Europe Under 14

SAN MARINO. Nicolò Bollini ed Alberto Lonfernini hanno preso parte, in questi giorni, ai Campionati dei Piccoli Stati Tennis Europe Under 14 che si sono disputati in Lussemburgo. I giovani biancazzurri, accompagnati dal tecnico Antoine Barbieri, hanno debuttato lunedì agli ottavi. Alberto Lonfernini ha superato agevolmente, con un doppio 6-0, l’islandese Freysson ma ai quarti si è dovuto arrendere al lussemburghese Noe Rousseau Pacheco per 6-1, 6-0. Negli spareggi per i piazzamenti dal 5° all’8° è stato superato dall’altro lussemburghese, Lenny Muller (6-0, 6-1) e oggi ha ceduto all’andorrano Blasi Almeyda al termine di un match combattuto (7-5, 6-4), terminando il torneo in ottava posizione.

Bollini all’esordio si è dovuto arrendere al maltese, terza testa di serie, Gianluca Pace (6-0, 6-0), trovandosi a dover giocare le posizioni dal 9° al 16°. Contro l’islandese Ingimarsson ha colto un successo per 6-1. 6-1, ha poi ceduto in tre set al lussemburghese Sunne (3-6, 6-2, 6-3) e oggi è stato fermato dal montenegrino Milickovic (6-4, 6-2), chiudendo al 12° posto.

I due biancazzurri erano scesi in campo anche in doppio, cedendo ai quarti alla coppia lussemburghese Rousseau Pacheco-Wirtz, seconda forza del tabellone, con un doppio 6-0.

