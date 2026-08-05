Tennis: Bogo Bianchini nei quarti all’Open “Nbz” dell’Up, Veterani e Ladies 40 da domani di scena al Tc Riccione

TORRE PEDRERA. Macina risultati sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro.

Conquistano gli ottavi Luca Giordano e Diego Zanni, quarti per Enrique Bogo Bianchini.

Tabellone finale, 3° turno: Luca Giordano (2.5, n.9)-Gabriele Sgroi (2.7) 7-5, 6-0, Diego Zanni (2.7)-Alessio Balestrieri (2.6) 6-1, 6-2,

Ottavi anche per Matteo Mucciarella (2.7) ed Alberto Maria Mami (2.8).

Ottavi: Luca Bartoli (2.5, n.5)-Tommaso Mengoli (2.8) 6-2, 6-1, Federico Baldinini (2.5, n.6)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-2, Enrique Bogo Bianchini (2.5, n.7)-Marco Giangrandi (2.8) 6-1, 6-3.

RICCIONE. Scatta domani sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale. Sono 78 i giocatori al via nei cinque tabelloni in programma nel torneo che si concluderà il 16 agosto. Nell’Over 45 (18 iscritti) guidano le fila i 3.1 Francesco Mandelli ed Andrea Travaglini. Nell’Over 55 (38 iscritti) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Maurizio Baroni Redeghieri, Paolo Galbiati, Roberto Alessandrelli, Marino Masi e Davide Tentoni. Nel tabellone finale n.1 Pietro Montemaggi (3.3), n.2 Silvano Pozzi (3.3), n.3 Marco Pagliari (3.3), n.4 Gaddo Camporesi (3.4), n.5 Carlo Alberto Gualandri (3.4), n.6 Leonardo Bertozzi (3.4). Nell’Over 65 il n.1 è Silvano Pozzi (3.3). Tra le Ladies 40 n.1 Laura Manizza (3.2), n.2 Giuliana Brunetti (3.3), n.3 Annalisa Munari (3.3).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.