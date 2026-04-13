Tennis, Blatti, Rondinini, Matteucci sugli scudi al Borghetti

Avanza il Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Ct Cervia. Brillano nel tabellone finale Luca Blatti, Gabriele Rondinini, Dario Matteucci e Lorenzo Kapros.
Tabellone di 3°, 2° turno: Luca Blatti (3.4)-Federico Suzzi (3.5) 6-2, 6-1, Gabriele Rondinini (3.5)-Tommaso Brandano (3.3) 6-4, 6-1, Dario Matteucci (4.3)-Mattia Sirilli (3.4) 6-2, 6-3, Giovanni Maria Monti (4.1)-Mario Borghi (3.4) 7-5, 6-1, Andrea Pacchioni (3.4)-Francesco Fabbri (4.3) 6-2, 6-3, Jacopo Zani (3.4)-Ennio Rombi (3.5) 4-6, 6-1, 10-8, Isaac Casalboni (3.3)-Giacomo Romagnoli (3.5) 5-7, 6-4, 10-8, Jacopo Severi (3.3)-Alessandro Mariani (3.5) 7-5, 6-3, Marco Borghetti (3.5)-Yari Mussoni (3.4) 6-3, 7-5, Giovanni Gallotti (3.3)-Davide Faoro (4.1) 6-4, 3-6, 10-7, Piero Morisi (3.4)-Daniele Berti (3.3) 3-3 e ritiro, Matteo Borghetti (4.4)-Rocco Albini (3.3) 7-6, 6-0, Renzo Faedi (3.4)-Matteo Rossi (3.4) 6-2, 6-2, Davide Quinto Cattoni (3.4)-Paolo Duranti (3.4) 7-5, 6-4, Filippo Caminati (3.4)-Samuel Cavallini (3.4) 7-5, 6-4, Lorenzo Kapros (3.4)-Francesco Miserocchi (4.2) 7-6, 2-6, 10-6.