Tennis: Blatti, Rondinini, Matteucci e Kapros in evidenza al Memorial “Borghetti” del Ct Cervia

Tennis
Tennis: Blatti, Rondinini, Matteucci e Kapros in evidenza al Memorial “Borghetti” del Ct Cervia

CERVIA. Avanza una bella edizione del Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Circolo Tennis Cervia. Fino al 19 aprile il Club cervese ospiterà il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con un montepremi di 500 euro.

Brillano nel tabellone finale Luca Blatti, Gabriele Rondinini, Dario Matteucci e Lorenzo Kapros.

Tabellone di 3°, 3° turno: Emanuele Celli (3.3)-Luca Blatti (3.4) 6-3, 1-6, 10-8, Gabriele Rondinini (3.5)-Claudio Fantini (4.1) 6-2, 6-3, Dario Matteucci (4.3)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-7, 6-2, 10-4, Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Giovanni Maria Monti (4.1) 6-1, 6-2, Mattia Vincenzi (3.3)-Andrea Pacchioni (3.4) 7-6, 6-3, Riccardo Delle Site (3.3)-Jacopo Zani (3.4) 6-3, 6-2, Jacopo Severi (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 7-5, 3-6, 10-4, Alessandro Bocchini (3.3)-Marco Borghetti (3.5) 6-3, 6-2, Giovanni Gallotti (3.3)-Giacomo Sgubbi (3.3) 6-3, 6-0, Piero Morisi (3.4)-Matteo Borghetti (4.4) 6-1, 6-2, Giovanni Pambianco (3.3)-Renzo Faedi (3.4) 7-5, 3-6, 10-5, Gian Matteo Zanzi (3.3)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-3, 6-2, Giacomo Zauli (3.3)-Filippo Caminati (3.4) 6-1, 6-3, Filippo Marcaccini (3.3)-Lorenzo Kapros (3.4) 6-3, 6-2, Marco Vittori (3.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-4, 6-0, Alessandro Casadei (3.3)-Alessandro Masi (3.4) 6-0, 6-4.

Nel femminile che vede al via 26 giocatrici le big sono le 3.1 Asia Mancini, Sofia Baldani e Diletta Sabbioni. Si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Ludovica Fiorini, Alessia Tacconi, Melania Vancini e Valentina Benati. Nel tabellone finale n.1 Diletta Sabbioni, n.2 Sofia Baldani, n.3 Asia Mancini. Primo tabellone, 2° turno: Anna Lisa Armenise (4.3)-Alessia Patuelli (Nc) 6-4, 6-1. Si qualifica per il tabellone finale Alessia Tacconi (4.1, n.2).

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui