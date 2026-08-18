Tennis, Blatti e Borsari agli ottavi al Paradiso

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Conquistano gli ottavi Luca Blatti (Ct Casalboni) e Gianluca Borsari (Gobbi Tennis Academy). Tabellone finale, 3° turno: Mario Borghi (3.4)-Massimiliano Antonini (3.3) 1-6, 6-3, 10-7, Francesco Montebugnoli (3.5)-Andrea Covezzi (3.4) 6-0, 6-1, Riccardo Delle Site (3.3)-Riccardo Tramonti (3.5) 6-0, 6-2, Leonardo Maccaferri (3.5)-Sandro Turlon (3.3) 6-4, 6-1, Edoardo Losole (3.3)-Federico Passerini (3.4) 6-2, 7-6 (5). Quarto turno: Luca Blatti (3.2, n.6)-Mattia Foschi (3.4) 6-2, 7-5, Gianluca Borsari (3.2, n.7)-Matteo Casadei (3.4) 6-3, 6-2.
Nel femminile avanzano nel tabellone finale Sofia Rinalduzzi, Lucia Tarlazzi e Alessia Rocchi. Primo turno: Sofia Rinalduzzi (4.3)-Sara Borsari (3.5) 6-1, 6-1, Lucia Tarlazzi (3.5)-Nicole Colonna (4.1) 6-0, 6-1, Alessia Rocchi (3.5)-Stefania Ciucci (4.2) 6-1, 6-3.