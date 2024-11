Tennis, Biondi e Terenzi si fanno onore a Bologna

Sui campi del Circolo Sport Education di Bologna è andato in scena in Master del Circuito Regionale Under 10-12-14, maschile e femminile. In campo i migliori otto per categoria negli incontri andati in scena da venerdì a domenica. Nell’Under 10 femminile semifinale per Lucia Tarlazzi (Tc Faenza), testa di serie n.1, battuta 6-2, 6-1 da Maria Chiara Bacchini (n.4). Nell’Under 10 maschile si ferma in finale Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena, n.7) che ha battuto in semifinale Tommaso Cavassi (n.3) per 6-4, 6-2 prima di cedere 6-1, 6-3 in finale a Filippo Bregoli (n.4), portacolori del Club La Meridiana, che in semifinale aveva sconfitto 7-6, 6-4 Pietro Allegra (Ct Cesena), n.1 del seeding.

Nell’Under 12 femminile successo della n.1 del seeding, Ioana Bala. La portacolori del Tc Riccione ha battuto in semifinale Dalila Tagliaferri (n.4) per 7-5, 6-0 ed in finale Amelia Zamboni Campadelli (n.3) per 7-6, 6-4. Semifinale: Campadelli-Caterina Cova (n.2) 6-1, 6-4. Nell’Under 12 maschile vittoria del ravennate Cesare Biondi. Il portacolori del Ct Massa, testa di serie n.4, ha messo in fila Thales Mauà Soncini (n.8) in semifinale per 6-1, 6-2 ed in finale Filippo Terenzi (n.3), portacolori del Tc Ippodromo, per 6-3, 6-1. Semifinale: Terenzi-Alessio Pinti (n.7) 6-4, 7-5.

Nell’Under 14 femminile si ferma solo in finale Angie Bentini. La portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.5, è stata brava a battere in semifinale Viola Zapparoli (n.1) per 6-0, 6-1, prima di cedere in finale ad Eliza Andra Deaconu (n.7) per 6-2, 6-1. Semifinale: Deaconu-Angelica Bonetti (n.3) 6-2, 6-2. Nell’Under 14 maschile semifinali per Michele Tonti (n.6), portacolori del Tc Riccione, battuto 5-7, 6-4, 10-5 da Mattia Pettenati (n.2).