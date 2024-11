Tennis Billie Jean King Cup, L’Italia delle romagnole Lucia Bronzetti e Sara Errani vince il Mondiale a squadre per la quinta volta

La nazionale azzurra, romagnola al 50 per cento, vince per la quinta volta la Billie Jean King Cup, il Mondiale a squadre femminile, a Malaga. E’ bastato un 2-0 sulla Slovacchia per conquistare il titolo, vinto per la prima volta da Lucia Bronzetti, assoluta protagonista con le vittorie in semifinale sulla polacca Linette e oggi, e per la quarta volta da una Sara Errani immensa.

Dopo il successo di Lucia Bronzetti in apertura per 6-2, 6-4 su Viktoria Hruncakova, è arrivata la ciliegina sulla torta con la netta vittoria di Jasmine Paolini su Rebecca Sramkova per 6-2, 6-1. Ed è festa azzurra in Andalusia in questo incredibile 2024 per il tennis azzurro.