Tennis, Bilardo sconfitto in finale nel doppio al Future di Reggio Emilia

Nel torneo Itf Men’s Future di Reggio Emilia (30.000 dollari, terra) finale in doppio per il forlivese Jacopo Bilardo in tandem con Massimo Giunta: i due nel match-clou sono stati sconfitti 7-5, 7-6 (5) dalla coppia formata da Tommaso Compagnucci e dal russo Kirill Kivattsev. In semifinale Bilardo-Giunta (n.4) b. Pieri-Valle 7-6 (4), 6-4.
Monastir. Marcello Serafini in campo nel torneo Itf Men’s Future tunisino di Monastir (15.000 dollari, hard outdoor). Il riccionese parte dal tabellone principale.