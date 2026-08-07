Tennis: Bianchini, Zanni, Morolli e Guarducci in semifinale all’Open “Nbz” dell’Up

TORRE PEDRERA. Al rush finale sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro.
Semifinali per Enrique Bogo Bianchini (Sena Tennis), che ha eliminato il n.2 del seeding, il forlivese Nicola Filippi, Diego Zanni, in grande evidenza sui campi di casa con il successo su Luca Bartoli, Alberto Morolli, il favorito n.1, e Federico Ulisse Guarducci.
Quarti: Alberto Morolli (2.2, n.1)-Luca Giordano (2.5, n.9) 6-3, 6-4, Diego Zanni (2.7)-Luca Bartoli (2.5, n.5) 6-0, 6-1, Federico Ulisse Guarducci (2.4, n.3)-Federico Baldinini (2.5, n.6) 6-3, 7-5, Enrique Bogo Bianchini (2.5, n.7)-Nicola Filippi (2.3, n.2) 3-6, 6-3, 6-3. Semifinali oggi dalle 17.