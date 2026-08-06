Tennis: Bianchini in semifinale all’Open “Nbz” dell’Up, Ciampa, Benati e Stefanelli negli ottavi al Memorial “Bilancioni” di Torre Pedrera

TORRE PEDRERA. Al rush finale sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro.
Conquistano i quarti Diego Zanni e Federico Ulisse Guarducci, semifinali per Enrique Bogo Bianchini (Sena Tennis), che ha eliminato il n.2 del seeding, il forlivese Nicola Filippi.
Ottavi: Luca Bartoli (2.5, n.5)-Tommaso Mengoli (2.8) 6-2, 6-1, Federico Baldinini (2.5, n.6)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-2, Luca Giordano (2.5, n.9)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-3, 6-2, Diego Zanni (2.7)-Noah Canonico (2.4, n.4) 1-6, 6-1, 4-0 e ritiro, Federico Ulisse Guarducci (2.4, n.3)-Alberto Maria Mami (2.8) 6-1, 6-2. Quarti: Enrique Bogo Bianchini (2.5, n.7)-Nicola Filippi (2.3, n.2) 3-6, 6-3, 6-3.
RIMINI. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tc Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni” che terrà banco fino al 12 agosto. Ottavi per Desiree Ciampa, Valentina Benati e Francesca Stefanelli.
2° turno: Alessia Arcangeli (4.3)-Nicole Aloisi (4.3) 6-2, 6-3, Giulia Dell’Aquila (4.3)-Amelia Cavicchio (4.3) 5-4 e ritiro.
3° turno: Priscilla Rossi (4.2)-Sophia Tombaccini (4.5) 6-3, 6-2, Beatrice Sanna (4.3)-Andreea Elena Moldovan (4.2) 6-0, 6-3, Desiree Ciampa (4.3)-Daniela Bresciani (4.6) 2-6, 6-3, 10-6, Valentina Benati (4.2)-Anna Zerbinati (4.4) 6-1, 6-1, Francesca Stefanelli (4.2)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 6-0, 6-1.
Il giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.