Tennis, Bianca Rasi in semifinale al Cicconetti

E’ partita la stagione organizzativa del Ct Cicconetti di Rimini con il torneo giovanile, trofeo “Designpatrimoniale”. Under 12 maschile, turno di qualificazione maschile: Pietro Rovinelli-Federico Ballerini 6-1, 6-2, Federico Montesi-Matteo Lotti 6-3, 2-6, 10-8. Tabellone finale, secondo turno: Gianmaria Chietera-Alessandro Bisi 6-0, 6-7, 10-7. Femminile, quarti: Bianca Rasi-Sofia Sabatini 3-6, 6-3, 10-8. Under 16 maschile, primo turno: Riccardo Muccioli-Mattia Colacone 6-2, 6-1. Under 16 femminile turno di qualificazione: Bianca Lugaresi-Valentina Flenghi (n.1) 6-3, 6-2.