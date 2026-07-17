Tennis, Bezzi trionfa al Fanante

Spettacolo sull’erba. Il ravennate Matteo Bezzi si aggiudica la finale del torneo di 3° categoria maschile andato in scena sui campi del Fanante Tennis & Country Club, Circolo affiliato alla Polisportiva Tennis Vallesavio, il primo torneo nazionale di 3° categoria sull’erba naturale. Nel match-clou il ravennate portacolori del Ravenna Sport Center ha battuto 6-2, 0-1 e ritiro Alfredo Cenciarini (Ct Città di Castello). Primo set dominato dal romagnolo, che si è subito adattato bene al gioco sull’erba naturale, poi in avvio di secondo set il giocatore umbro si è infortunato ed è stato costretto ad abbandonare. In semifinale il 3.1 Cenciarini aveva battuto 6-4, 2-6, 10-7 il n.1 del seeding, il 3.1 riminese Enea Carlotti (Ct Cicconetti), mentre il 3.2 Bezzi si è imposto per 6-0, 6-0 sul 3.3 Luca Franceschini (Tc Ippodromo).