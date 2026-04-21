Tennis, Bevilacqua, Della Rosa, Gianessi al 2° turno al Maretennis

Avanza sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile, il memorial “Farina”. Nel maschile disco verde per Dante Bevilacqua, Federico Della Rosa e Luca Gianessi, nel femminile per Giulia Farina ed Elena Baronciani. Primo turno tabellone finale: William Ventrucci (4.5)-Andrea Gobbi (4.6) 7-5, 1-6, 10-3, Manuel Mussoni (4.4)-Massimo Bianchini (4.4) 6-1, 6-2, Lino Masi (4.5)-Diego Pasquinoni (Nc) 6-1, 6-4, Manuel Rossi (Nc)-Alberto D’Elia (4.5) 6-2, 6-2, Marco Cantagallo (4.4)-Nahuel Zanfino (4.4) 6-3, 4-6, 10-8, Valerio Moscatelli (Nc)-Filippo Sartini (4.5) 6-3, 6-1.
Secondo turno: Dante Bevilacqua (4.4)-Andrea Caprini (4.4) 7-5, 7-6, Federico Della Rosa (4.4)-Gianmaria Morri (4.4) 1-6, 7-5, 12-10, Pierluigi Pennacchini (4.4)-Redeo Biondi (4.4) 6-2, 6-2, Luca Gianessi (4.4)-Francesco Visino (4.4) 6-3, 6-2.
Femminile, secondo turno: Letizia Rocchi (Nc)-Sara Viviani (4.5) 6-3, 6-2, Giulia Farina (4.5)-Valentina Di Nella (4.5) 7-6, 7-5, Elena Baronciani (4.6)-Sofia Morri (4.6) 6-4, 6-3.