Tennis, Bevilacqua al 4° turno a Torre Pedrera

Primi match nel torneo di 3° al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Sono ben 120 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, poi quello intermedio che vede in campo diversi 4.1. Nel tabellone finale i big sono i 3.4 Mario Borghi, Davide Quinto Cattoni, Giovanni Fabiani, Gianluca Vannucci, Andrea Covezzi, Francesco Zanzini, Carlo Alberto Gualandri, Federico Passerini, Nicola Ravera, Fabio Righetti, Alessandro Ciacci e Matteo Casadei.

Tabellone finale, secondo turno: Marco Bianchi (4.5)-Marco Sartini (4.5) 5-7, 7-5, 10-6, Mirko Viroli (4.4)-Carlo Alberto Brunelli (4.4) 6-1, 6-1, Riccardo Pivetti (4.3)-Tommaso Onofri (4.3) 3-6, 7-6, 10-8, Enrico Lugaresi (4.4)-Alessandro Vitali (4.4) 6-3, 6-4, Manuel Mussoni (4.3)-Andrea Donini (4.3) 6-2, 6-3, Francesco Buono (4.4)-Claudio Riciputi (4.4) 7-5, 6-3. Terzo turno: Dante Bevilacqua (4.4)-Maurizio Maestri (4.2) 6-1, 6-4.