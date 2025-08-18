Tennis, Bertozzi, Neri e Tronconi al 5° turno a Brisighella

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, del Circolo Tre Colli di Brisighella, il 1° trofeo “Gruppo Nitrocolor”. Al quinto turno del tabellone di 4° Daniele Bertozzi, Gian Pietro Neri, Nicolò Tronconi e Andrea Lombardini. Quarto turno: Daniele Bertozzi (4.2)-Francesco Golini (4.1, n.4) 7-6 (5), 4-6, 10-8, Gian Pietro Neri (4.1, n.5)-Francesco Dal Borgo (4.2) 7-5, 6-1, Nicolò Tronconi (4.2)-Federico Melli (4.1, n.6) 6-2, 6-0, Raffaele Mazzoli (4.1, n.3)-Davide Dall’Olio (4.2) 6-4, 6-3, Stefano Caroli (4.1, n.7)-Paolo Francesconi (4.5) 6-4, 6-2, Andrea Lombardini (4.1, n.2)-Luca Continelli (4.2) 6-4, 2-6, 10-8.Nel femminile prima sezione con n.1 Claudia Filippini (4.2), nel tabellone finale guida il gruppo la 3.2 Diletta Sabbioni. Secondo turno: Daniela Vecchi (Nc)-Annalisa Ferraccioli (4.6) 6-4, 6-4.