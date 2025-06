Avanza il torneo Veterani, sempre sui campi del Ten Sport Center. Over 45 secondo turno: Davide Quinto Cattoni (3.4)-Claudio Ferracuti (3.4) 3-6, 6-3, 10-5. Ottavi: Daniele Berti (3.4)-Armando Bregant (4.2) 6-4, 6-0. Over 55 tabellone finale, quarto turno: Vincenzo Marino (4.3)-Fabio Vinetti (4.1) 6-1, 6-0, Mirko Sarra (4.1)-Andrea Bernardi (4.2) 2-6, 6-2, 10-5. Over 65, primo turno: Carles Tugnoli (4.3)-Redeo Biondi (4.5) 6-0, 3-0 e ritiro, Giovanni Masinelli (Nc)-Renzo Tasinato (4.6) 6-4, 7-5.