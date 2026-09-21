Tennis, Bernardi, Muccioli, Palmieri avanti a Riccione

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione protagonista sui campi del Club di Villa Mussolini. Nel tabellone finale avanzano Matteo Muccioli (San Marino Tennis Club), Roberto Montori (Ct Cerri), Federico Fastigi (Ct Baia Pesaro) e Francesco Palmieri (Tc Coriano).
Primo turno: Alessandro Bernardi (4.2)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-1, Matteo Muccioli (4.3)-Pierluigi Giannini (4.2) 2-6, 6-2, 10-6, Roberto Montori (4.3)-Loris Volpinari (4.2) 4-6, 6-4, 11-9, Federico Fastigi (4.3)-Marco Fuschillo (4.2) 6-4, 6-3, Giulio Savino (4.3)-Roberto Sanzani (4.2) 5-3 e ritiro, Elia Mattioli (4.2)-Leonardo Giuliani (4.3) 6-2, 6-4, Francesco Palmieri (4.3)-Vittorio Patrignani (4.2) 6-1, 6-4.