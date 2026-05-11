Tennis, Bernardi, Casadei, Boschi al 5° turno al Venustas

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Venustas. Approdano al 5° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Andrea Bernardi (Ct Cervia), Giovanni Casadei (Villa Carpena), Carlo Conti (San Marino Tennis Club) e Mirco Boschi (Polisportiva Vallesavio). Tabellone finale, quarto turno: Andrea Bernardi (4.1, n.16)-Lorenzo Podeschi (4.5) 6-3, 6-3, Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Cristian Campidelli (4.2) 6-4, 6-3, Carlo Conti (Nc)-Marco Gianfrini (4.1, n.5) 4-6, 7-6 (5), 10-8, Nicola Marchi (4.3)-Alessandro Giannini (4.1, n.11) 6-0, 6-0, Simone Balzani (4.1, n.9)-Matteo De Angeli (4.2) 6-2, 6-2, Mirco Boschi (4.1, n.14)-Enea Venturini (4.5) 6-1, 6-4.