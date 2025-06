Tennis, Bernardi al 4° turno al Ten Sport

Primi match, con 60 giocatori al via, per il torneo Veterani sui campi del Ten Sport Center. Nell’Over 45 i big sono i 2.8 Andrea Travaglini e Francesco Mandelli, a seguire i 3.2 Stefano Bucci e Flavio Millari. Secondo turno: Daniele Berti (3.4)-Daniele Lusini (3.4) 6-0, 6-1. Nell’Over 55 i giocatori con classifica migliore sono il 3.1 Andrea Carotenuto e i 3.3 Leonardo Bertozzi, Riccardo Montanari e Mattia Foschi. Prima sezione dedicata agli Nc, terzo turno: Andrea Bernardi (4.2)-Alberto Amadio (4.2) 3-6, 6-1, 10-6. Over 65, primo turno: Carles Tugnoli (4.3)-Redeo Biondi (4.5) 6-0, 3-0 e ritiro.