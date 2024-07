Tennis, Benvenuti e Lanzoni vincono a Roma

I giovanissimi giocatori romagnoli protagonisti delle battute finali del “Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving” al Forum Tennis di Roma. Nell’Under 9 femminile ha fatto il pieno la Ravenna Academy con il successo di Beatrice Benvenuti e i quarti di Alessia Sofia Badea. Beatrice Benvenuti ha battuto in semifinale Nicole Rondina 6-4, 6-3 (che nei quarti ha piegato la Badea) e in finale Morena Raimondo 7-6, 6-3. Altro protagonista locale a livello Under 9 è il promettente riminese Mattia Sena, allievo della scuola agonistica e in particolare di Veronica Tosi, al Ct Cicconetti. Il romagnolo è approdato alla finale mettendo in fila Tommaso Maria Salvatori nei quarti 7-5, 5-7, 11-9 e Piermario Delia in semifinale 6-4, 6-3 prima di perdere la finale contro Thomas Giovannini 6-2, 7-6. Nell’Under 12 Diamante Campana (Ct Zavaglia) ha superato nei quarti Matilde Amich 1-6, 6-3, 10-8 e in semifinale Vittoria Fredduzzi 6-3, 6-2 poi ko in finale contro Antonia Stephany Bondoc 7-5, 6-1. Altra vittoria romagnola con Emma Lanzoni nell’Under 14. La portacolori del Tc Faenza ha regolato in semifinale Maria Chiara Forgione 7-6, 6-3 e in finale Maria Rosaria Vitiello 6-1, 6-3.