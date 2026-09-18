Tennis, Benini e Zamboni in tabellone al Cacciari

Tennis
  • 18 settembre 2026
Tennis, Benini e Zamboni in tabellone al Cacciari

Al Ct Cacciari di Imola si è concluso il tabellone di 3° nel torneo Open femminile dedicato alla memoria di Giampiero De Giovanni. Si qualificano per il tabellone finale Gioia Bassi (Ct Conselice), la beniamina di casa Valentina Benini, Beatrice Zamboni (Sport Club Ozzano) e Sara Chierici (Ct Castenaso).

Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Gioia Bassi (3.1, n.3)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-0, 6-1, Beatrice Zamboni (3.2)-Nicole Galassi (3.1, n.2) 6-1, 6-0, Sara Cherici (3.1)-Alessia Gullotti (3.3) 6-0, 6-1. Si qualifica anche Valentina Benini (3.1), per il forfait della sua avversaria, Viola Zapparoli.

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