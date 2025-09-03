Tennis: bene i romagnoli al tricolore Under 11, fase clou per il Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour

SAN SALVATORE MONFERRATO. Partono bene i giocatori romagnoli, o comunque di scuola romagnola, nei campionati Under 11 maschile in corso al Villaforte Tennis di San Salvatore Monferrato (Alessandria). Superano il 2° turno Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) ed il ravennate Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo).

2° turno: Enrico Sesti (n.1)-Tommaso Cavassi 6-1, 6-1, Gianmaria Dellarosa (n.8)-Jakob Christianell 6-3, 6-4, Davide Bonazza (n.13)-Leonardo Moretti 7-6, 6-2, Nicolò Magnani (n.3)-Enea Corazza 7-5, 4-6, 6-0, Ascanio Andrea Castellana (n.2)-Pietro Allegra 6-3, 6-4.

Doppio, 2° turno: Castellana-Sesti (n.1) b. Bregoli-Allegra 6-0, 6-4, Bonazza-Peregalli (n.4) b. Tanzola-Benvegnù 6-3, 6-2, Migliorini-Dellarosa (n.3) b. Nicolosi-Stella 6-3, 6-3, Cavassi-Corazza (n.7) b. Moretti-Paccamiccio 6-4, 6-3.

I campionati italiani Under 11 femminili si giocano a Casale Monferrato sui campi della Società Canottieri Casale.

1° turno: Maria Victoria Nitu-Giulia Natali 6-3, 6-4. Doppio, 1° turno: Pirrone-Peria b. Sanchi-Gusella 3-6, 6-3, 10-5, Dallari-Tarlazzi b. Dodero-Guiotto 6-0, 6-2.

Sui campi del Tennis Club Milano “Bonacossa” vanno in scena i campionati italiani Under 12 by Italgas. La ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia) subito a segno in singolare e doppio.

Femminile, 1° turno: Alessandra Mormino-Alice Balducci 6-3, 0-6, 6-1, Anna Foschini-Angelica Pandolfo 1-6, 6-1, 6-3. Doppio, 1° turno: Colaianni-Foschini b. Gaslini-Santoro 6-3, 6-1.

Nel maschile supera il 1° turno Diego Gentile (Ten Sport Center).

Maschile, 1° turno: Diego Gentile-Giovanni Buratto 6-7, 6-3, 6-1, Antonino Zumbo-Gabriele De Vita (n.14) 6-4, 1-6, 6-3. Doppio, 1° turno: Desideri-Micarelli (n.8) b. De Vita-Monti 6-2, 6-3.

RIMINI. Entra nella fase clou il trofeo Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour, importante rassegna nazionale giovanile che terrà banco sui campi del Circolo Tennis Rimini fino al 7 settembre. Sono 85 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, tra questi 17 a livello di Under 10. Nell’Under 10 maschile dopo la fase a gironi si qualificano Giosuè Gasparelli e Leonardo Oligeri.

Quarti tabellone finale: Nicola Fabbri-Amir Lypka 6-2, 7-5, Lapo Ricciardelli-Giovanni Genghini 6-1, 6-1, Leonardo Oligeri-Emanuele Timpano 6-1, 6-0.

Under 10 femminile, quarti: Camilla Testa-Anita Brolli 6-2, 6-2, Amelia Valentini-Stefania Medeea Samoila 6-0, 6-2. Semifinali anche per Ginevra Baronciani.

Nell’Under 12 femminile turno di qualificazione: Nicole Colonna (n.1)-Anna Maria Magnani 6-1, 6-0, Asia Montanari-Bianca Rasi 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 maschile 3° turno: Diego Barchi-Matteo Lotti 6-1, 6-3, Gioele Romboli-Gianmaria Chietera 6-1, 6-1, Federico Ballerini-Erik Zani 7-5, 6-1, Giovanni Tomasetti-Achille Amadio 6-2, 7-5.

Nell’Under 14 femminile (12 iscritte) si parte con il primo tabellone con Camilla Brolli n.1, nel tabellone finale n.1 Federica Foschi, n.2 Alice Balducci.

Turno di qualificazione: Valentina Baldinini-Camilla Brolli (n.1) 1-6, 6-4, 10-5. Si qualifica anche Anita Amadio.

Nell’Under 14 maschile 4° turno: Pietro Gerani-Giacomo Manuzzi 6-2, 4-6, 11-9, Davide Capodagli-Matteo Campana 7-5, 6-2, Giacomo Forti-Andrea Fabbri (n.3) 6-2, 6-0, Timofey Levchenko-Francesco Martinini 6-3, 6-1.

Nel tabellone finale n.1 Alessandro Casanova, n.2 Lorenzo Kapros.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.