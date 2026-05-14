Tennis, Bendandi, Bonora, Marchi avanti a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16 maschile che terrà banco fino al 17 maggio. Under 14 maschile primo tabellone, 4° turno: Davide Bendandi-Nicolò Tudini 3-6, 7-5, 11-9, Andrea Caminati-Matteo Maggi 6-0, 6-3, Marco Bonora (n.4)-Christian Curti 6-3, 6-3, Gianmaria Marchi-Alessandro Bonetti 6-0, 1-6, 10-8, Giulio Zama (n.3)-Francesco Di Tante 6-2, 6-1, Diego Barchi-Gian Maria Milo Ramonda 6-0, 6-4.
Under 16 maschile, terzo turno: Massimo Marcolini-Lorenzo Cavessi 6-7, 7-5, 10-5, Emanuele Battistini-Nicolò Carta 6-1, 6-1, Tommaso Gallinucci-Diego Lembo 6-4, 7-6. Ottavi: Alessandro Minguzzi-Filippo Menzolini 6-4, 7-6.