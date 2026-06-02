Tennis, Belli e Paglierani al 3° turno a Meldola

Avanza sui campi del Ct Meldola il torneo di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Dal tabellone Nc si qualificano Federico Fabbri, Fabio Batani e Marco Giommarioni, nel tabellone finale disco verde per Alessandro Nicosia, Lorenzo Belli e Gianni Paglierani.
Turno di qualificazione Nc: Michele De Franciscis-Tommaso Ricci 6-3, 6-0, Giacomo Solfrini-Gianni Montanari 6-1, 6-2, Alex Guidi-Vittorio Cambrelli 7-6 (2), 6-4, Gianluca Rava-Federico Pinto 6-2, 6-4, Fabio Baldoni-Alessandro Valentini 6-3, 6-1, Davide Mancini-Matteo Bernardini 6-1, 6-3, Matteo Rava-Gaspare Taiuti 6-1, 6-1, Federico Fabbri-Marco Balzani 6-0, 6-0, Fabio Batani-Giuseppe Valdiserri 6-2, 5-7, 10-7, Marco Giommaroni-Stefano Roncucci 5-3 e ritiro.
Primo turno tabellone finale: Alessandro Nicosia (4.5)-Marco Strocchi (Nc) 6-2, 6-0. Secondo turno: Lorenzo Belli (Nc)-Lorenzo Monti (4.5) 6-4, 6-1, Gianni Paglierani (4.4)-Andrea Verna (4.4) 6-4, 4-6, 10-5.