Tennis, Belletti è nei quarti a Russi

Tennis
  • 16 settembre 2026
Tennis, Belletti è nei quarti a Russi

Entra nel vivo una classica del tennis romagnolo, il torneo Open maschile organizzato dal Russi Sporting Club, il torneo “Fira di Set Dulur”. Conquistano gli ottavi Riccardo Banzola, Valentino Salami e Samuel Cavallini, quarti per Edoardo Belletti. Tabellone finale, 2° turno: Andrea Ancarani (3.4)-Lorenzo Montanari (4.1) 6-1, 6-3, Giovanni Zardi (3.4)-Luca Fossanova (3.3) 6-0, 6-3, Riccardo Banzola (3.3)-Leonardo Ancarani (4.3) 6-0, 6-1, Valentino Salami (3.3)-Stefano Monti (3.4) 7-5, 6-2, Samuel Cavallini (3.3)-Ennio Rombi (3.4) 6-2, 6-3. Ottavi: Edoardo Belletti (3.2)-Alessandro Casadei (3.3) 6-3, 6-4.

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