Tennis: belle vittorie per Mazza, Forti, Rottoli, Caniato e Alessandra Mazzola a Santa Margherita di Pula

Santa Margherita di Pula. Si gioca la nuova tappa della serie dei tornei Itf Men’s Future di Santa Margherita. Nel torneo da 30.000 dollari di montepremi avanza Carlo Alberto Caniato, il n.4 del seeding, che ha battuto 6-3, 6-4 lo spagnolo Lucca Helguera Casado (qualificato) ed ora affronta Juan Cruz Martin Manzano. Brilla anche Manuel Mazza, che supera di slancio il 1° turno ai danni del tedesco Handel ed al 2° affronta un ottimo Francesco Forti, che ha battuto il n.1 del seeding, il polacco Daniel Michalski, per 7-6 (4), 6-4. In bella evidenza anche Lorenzo Rottoli (Ct Massa) che negli ottavi affronterà il russo Andrey Chepelev (n.8).
Così all’esordio nel main-draw: Manuel Mazza-Tim Handel (Ger) 6-3, 6-1, Lorenzo Rottoli-Gabrielius Gazauskas (Usa, wild-card) 6-1, 6-3.
Doppio, 1° turno: Bilardo-Ricca (n.1) contro Compagnucci-Martin Manzano, Beraldo-Crisostomo b. Malgaroli-Mazza 6-3, 6-1, Caniato-Rottoli (n.4) contro Carboni-Chepelev (Ita-Rus), Forti-Oradini (n.3) contro De Marchi-Mackenzie (Ita-Ger).
Esce di scena al turno finale delle qualificazioni del contemporaneo torneo Itf Women’s Tour femminile Marta Lombardini. La romagnola, testa di serie n.16, ha battuto all’esordio Giulia Alessia Monteleone per 6-1, 4-0, poi ha ceduto 6-4, 6-3 alla spagnola Neus Torner Sensano (n.6) per un posto nel main-draw.
Al 1° turno del main-draw Alessandra Mazzola ha travolto 6-0, 6-1 Cristina Diaz Adrover (Esp, n.8) e negli ottavi affronterà Deborah Chiesa. Doppio, 1° turno: Gennaro-Lombardini contro Maduzzi-Esquiva Banuls (Ita-Esp).
Sharm El Sheik. Alessandro Pecci in campo la prossima settimana nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future egiziano di Sharm El Sheik (30.000 dollari, hard outdoor) dove quest’anno è già andato a segno. Per il riccionese esordio contro l’egiziano Fares Zakaria, testa di serie n.5.
Reggio Emilia. Pietro Augusto Bonivento raggiunge Samuel Zannoni, Fabio Leonardi e Tommaso Filippi nel 4° turno del tabellone finale del torneo di prequalificazione Bnl del Circolo Equitazione di Reggio Emilia (13.000 euro di montepremi).
3° turno: Fabio Leonardi (2.4)-Riccardo Brogi (2.5) 7-5, 6-2, Samuel Zannoni (2.4)-Antonio Mazzeo (2.5) 7-5, 6-4, Tommaso Filippi (2.4)-Matteo Pasotto (2.6) 6-4, 6-2, Pietro Augusto Bonivento (2.5)-Martino Guidotti (2.4) 5-7, 6-3, 6-4, Matteo Caravelli (2.4)-Mattia Bandini (2.6) 6-3, 6-4, Filippo Pecorini (2.5)-Jacopo Antonelli (2.4) 6-3, 6-1.
Nel main-draw tra i big troviamo il 2.1 Daniel Bagnolini (n.2), il 2.2 Enrico Baldisserri (n.13) ed il 2.3 Nicola Ravaioli.