Tennis., Bellarmino e Pracucci negli ottavi a Forlimpopoli

Avanza sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli il torneo di 3° categoria maschile. Si tratta della seconda edizione del Memorial “Tony Golfarelli”. Il primo giocatore che ha raggiunto gli ottavi è stato Tommaso Lombardi (Ct Cesena), seguito dai compagni di club Francesco Bellarmino e Filippo Pracucci, e da Filippo Foschi (Ct Meldola). Tabellone finale, terzo turno: Tommaso Lombardi (3.3)-Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5) 6-1, 6-1, Francesco Bellarmino (3.3)-Giulio Negrini (4.2) 7-6, 6-3, Filippo Pracucci (4.1)-Marco Vittori (3.3) 6-3, 3-6, 10-8.