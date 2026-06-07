Tennis, Bellarmino e Matteucci vincono al Paradiso

Sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico si sono giocate le finali nel torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile vittoria di Francesco Bellarmino (Ct Cesena) che in finale ha superato per 6-2, 6-0 Pietro Corbelli (Tc Viserba). Quarti: Pietro Corbelli (4.1)-Tommaso Zanzini (3.2, n.4) 7-5, 6-1, Alessandro Monti (3.3)-Alessandro Laganà (3.3) 2-6, 6-2, 10-7, Francesco Bellarmino (3.3)-Francesco Mazzotti (3.3) 6-3, 6-4. Semifinali: Corbelli-Monti 6-2, 6-0, Bellarmino-Vincenzi 6-3, 6-2.

Nel femminile il match-clou vedeva di fronte Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy) che si è imposta su Martina Orsini (Asd Paradiso) 6-2, 6-0. Quarti: Martina Orsini (3.3)-Angelica Bonetti (3.1, n.1) 6-2, 6-0, Valentina Benini (3.1, n.4)-Giulia D’Altri (3.2) 6-2, 6-2, Semifinali: Federica Matteucci (3.1, n.3)-Patricia Brezoi Moldovan (3.1, n.2) 6-3, 6-3, Orsini-Benini 2-6, 6-3, 10-5.