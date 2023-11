Tennis, bella semifinale per il Forum all’Over 55 “Dante Getti”

Ottima semifinale per il Forum Tennis nel torneo Over 55 del trofeo regionale a squadre “Dante Getti”. Nella fase a gironi la squadra forlivese, impegnata nel primo raggruppamento, ha battuto 2-1 il Ct Cesena nel derby, ha ceduto 2-1 sui campi dello Sport Club Ozzano, poi si è qualificata per la fase finale battendo in casa 3-0 il Ct Castenaso. Nelle semifinali del tabellone finale il Forum Forlì, capitanato da Fabrizio Romagnoli, ha ceduto 2-0 in trasferta allo Sporting Club Sassuolo che poi ha vinto il titolo: Stefano Fiandri-Stefano Mambelli 6-3, 4-0 e ritiro, Luca Maria Vallania-Ulisse Leoni 6-0, 6-2. Hanno fatto parte della squadra anche Roberto Sanzani e Massimiliano Antonini.