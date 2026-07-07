Tennis, Bega, Bosi, Bertaccini promossi a Porto Fuori

Avanza sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile si qualificano Carlo Bega (Ct Zavaglia), Enrico Bosi (Ctp Conselice), Giovanni Sgarbi (Centro Tennis Argenta) e Leone Bertaccini (Forum Forlì). Seconda sezione, turno di qualificazione: Enrico Bosi (4.2)-Daniele Miani (4.1, n.1) 7-5, 7-5, Carlo Bega (4.2)-Massimiliano Candolfo (4.1, n.4) 6-0, 4-6, 11-9, Giovanni Sgarbi (4.2)-Leonardo Castori (4.1, n.3) 4-6, 6-3, 10-7, Leone Bertaccini (4.3)-Leone Franchi (4.1, n.2) 6-1, 4-6, 10-5.
Nel femminile brillano Eloisa Colombelli (Tennix Training Center) e Giuditta Frontali (Tc Castelbolognese). Secondo tabellone, secondo turno: Eloisa Colombelli (4.5, n.2)-Melania Vancini (4.1, n.1) 6-3, 4-6 e ritiro, Giuditta Frontali (4.4)-Elena Albertazzi (4.1, n.2) 1-6, 6-4, 10-8.