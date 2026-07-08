Tennis, Beatrice Sanna in finale a Cesena

Macina risultati sui campi del Ct Cesena il memorial “William Matassoni” il torneo giovanile per le categorie Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Under 10 maschile, primo turno tabellone finale: Ettore Cicognani-Enrico Piraccini 6-4, 7-6 (5), Leone Filippo Alfaroli-Elia Nanni 6-4, 6-0.
Under 10 femminile, quarti: Emma Liera-Virginia Norcio 6-1, 6-2.
Under 12 maschile, quarto turno: Noah Prati-Filippo Guerrini 6-3, 6-4, Luca Grossi-Enrico Cavaliere 6-3, 6-2.
Under 14 maschile, quarto turno: Giacomo Manuzzi-Diego Barchi 7-5, 6-3, Luca Bertozzi-Alessandro Venturini 6-2, 6-4, Andrea Bellavista-Riccardo Cricca 6-1, 6-2, Federico Regazzoni-Andrea Caminati 6-1, 6-2.
Under 16 femminile, in finale Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club) che ha battuto Camilla Conti 6-3, 6-0.
Under 16 maschile, quarto turno: Alessandro Minguzzi-Riccardo Degli Angeli 6-3, 6-3, Filippo Menzolini-Matteo Campana 6-3, 6-1, Filippo Urbini-Federico Regazzoni 7-5, 6-2, Filippo Caminati-Filippo Albarello 6-4, 6-1. Ottavi: Mattia Bruni-Francesco Camagni 6-2, 6-3.