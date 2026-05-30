Tennis: Beatrice Cola vince l’Under 10 del Ct Cervia, partito l’Under 10-12-14 del Ct Massa

CERVIA. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile organizzato dal Circolo Tennis Cervia. Si tratta del torneo Under 10-12, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 46 giocatori nei quattro tabelloni in programma, di questi 19 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 10 maschile in finale Francesco Di Lena, semifinali per Andrea Zani e Tobias Amadori.

Quarti: Andrea Zani-Lluc Pragliola 6-3, 1-1 e ritiro, Tobias Amadori-Mattia Allegri 6-0, 6-0. Semifinale: Francesco Di Lena-Elia Pini 6-3, 4-6, 10-5.

Nell’Under 10 femminile finale tra Camilla Testa (Ct Rimini) e Beatrice Cola (Ct Casalboni). Successo di Beatrice Cola per 6-2, 6-1.

Quarti: Vittoria Korneva-Bianca Manfredi 6-1, 6-1. Semifinale: Camilla Testa-Iana Huszar 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile quarti per Matteo Stargiotti, Riccardo Monti e Liam Lanzoni. Ottavi: Liam Lanzoni-Lorenzo Corrado 6-4, 0-6, 11-9, Matteo Stargiotti-Edoardo Suprani 6-0, 6-2, Riccardo Monti-Yahia Mahmoudi 6-1, 6-2.

Nell’Under 12 femminile in finale Giovanna Gaudenzi. La portacolori del Tc Faenza ha battuto in semifinale 6-4, 6-0 Dalya Ribeiro Dos Santos, ora finale contro Noemi Gallina (n.1), portacolori del Tennis Villa Carpena.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttore di gara Manuel Schuett.

MASSA LOMBARDA. Primi match nel torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda. Si tratta del trofeo “Frizer” che terrà banco fino al 7 giugno sui campi del Club massese, agli ordini del giudice arbitro Roberto Montesi, mentre Elvira Pezzi è la direttrice di gara. Sono 98 i giocatori al via, di cui 19 nel tabellone Under 10 maschile.

Tabellone Under 9, 1° turno: Andrea Dal Pozzo-Filippo Ferri 6-3, 6-4. 2° turno: Gabriele Corghi-Nicolò Castori 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 femminile (12 iscritte) guida il gruppo Sabrina Antonia Puscas davanti ad Alessia Sofia Badea.

1° turno: Teresa Volpe-Alissa Capellini 7-5, 6-4.

Nell’Under 12 maschile gli iscritti sono 26, si parte con il tabellone Nc, poi quello finale nel quale i big sono nell’ordine Stefano Scotto Di Gregorio, Andrea Monaldi ed Alessandro Pinto. Primo tabellone, 1° turno: Iacopo Buzzolani-Filippo Fergnani 6-2, 4-6, 10-5. Turno di qualificazione: Jacopo Tazzari-Cesare Fiorellini 6-4, 6-1.

Nell’Under 14 maschile sono ben 41 gli iscritti, si parte con la prima sezione con Tommaso Baldisserri n.1, Lorenzo Pappi n.2 e Tommaso Lenzi n.3. Nel secondo tabellone (4° categoria) n.1 Manuel Monterastelli, n.2 Marco Bonora, n.3 Luca Vespasiano, n.4 Giulio Zama, n.5 Lorenzo Saccani, n.6 Nicolò Tudini. Nel tabellone finale n.1 Robert Sebastian Cadar, n.2 Tommaso Pilati. Primo tabellone, 1° turno: Zeno Tabanelli-Matteo Vecchio 6-3, 6-4.