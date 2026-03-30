Tennis, Beatrice Cola in semifinale al Queen’s

Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo Under 10-12, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Academy”. Under 10 maschile, ottavi: Elia Pini-Martin Pennacchini 7-5, 7-6, Nicolò Eviani-Francesco Di Lena 2-6, 6-1, 11-9, Lluc Pragliola-Noel Zefiro 6-2, 6-1. Under 10 femminile, quarti: Beatrice Cola-Matilde Rava 6-4, 6-1.
Under 12 femminile, quarti Noemi Gallina-Rachele Antonelli 6-1, 6-1. Under 12 maschile, turno di qualificazione: Leonardo Castori-Lapo Ricciardelli 6-1, 6-2, Edoardo Garoia-Tommaso Drei 6-2, 7-6, Matteo Silvani-Riccardo Monti 6-1, 6-0, Mattia Gaggi-Matteo Stargiotti 6-0, 6-1.