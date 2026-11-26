In pieno svolgimento in alcuni circoli bolognesi il Junior Master del Circuito “Road to Bologna”. Nell’Under 11 maschile si ferma in finale il riminese Mattia Sena (Ct Cicconetti) battuto con un doppio 6-3 da Alessandro Serra Zanetti.
Nell’Under 11 femminile successo per Beatrice Benvenuti (Tc Riccione). La promettente giocatrice romagnola è approdata al match-clou grazie alle vittorie nei quarti per 6-4, 6-1 su Cinzia Munacò e in semifinale per 7-5, 6-4 su Anna Ferrari. In finale vittoria per l’allieva della Ravenna Tennis Academy su Giulia Castracani (All Court Ssd) 7-5, 6-1, grazie anche a una rimonta da 2-5 nel primo set.
Partiti intanto anche altri tabelloni, nell’Under 9 maschile subito a segno Nicolò Eviani (Tennix Training Center) che ha battuto Mattia Rinella 6-3, 7-5. Primo turno: Matteo Buono Kossuth-Edoardo Barbieri 6-1, 6-4.