Tennis: Beatrice Benvenuti in finale nell’Under 11 alla Coppa delle Viole del Ct Zavaglia

RAVENNA. Si avvia alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna la 47esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile che vede al via 350 giocatori nelle categorie dall’Under 11 all’Under 15. Il torneo è valido come qualificazione ai campionati italiani di categoria.
Nell’Under 11 femminile finale per Beatrice Benvenuti (Tc Riccione).
Quarti: Anna Ferrari (n.1)-Alessia Sofia Badea 6-2, 6-3, Martina Pinti (n.4)-Maddalena Ranzieri 6-0, 3-6, 10-6, Emma Mattone (n.3)-Noemi Gallina 7-5, 6-1, Beatrice Benvenuti (n.2)-Amelia Valentini 6-0, 6-2. Semifinale: Benvenuti-Mattone 6-3, 6-2.
Nell’Under 11 maschile semifinali per Mattia Sena (Ct Cicconetti) e Gianmarco Diana (Tc Riccione).
Quarti: Alessandro Serra Zanetti (n.1)-Matteo Silvani 6-1, 6-1, Ludovico Dentoni Litta (n.5)-Mattia Gaggi (n.4) 6-1, 6-3, Mattia Sena (n.3)-Gianmarco Abbrruzzese 6-0, 6-2, Gianmarco Diana (n.2)-Leonardo Castori 6-3, 6-2.
Nell’Under 12 femminile semifinali per Sofia Sanchi (Tc Riccione), Cecilia Rondinelli (Ct Massa) e Giulia Natali (Ct Rimini).
Quarti: Sofia Sanchi-Maria Chiara Bacchini (n.2) 6-1, 7-5, Cecilia Rondinelli (n.1)-Giorgia Rombi 6-1, 6-0, Giulia Natali-Lucia Tarlazzi (n.3) 6-7 (5), 7-5, 10-6, Victoria Vivi (n.4)-Rachele Gusella (n.5) 7-6 (10), 6-2.
Nell’Under 12 maschile semifinali per il ravennate Davide Bonazza, che si allena al Tennix Training Center, e per Gianmaria Della Rosa (Tc Riccione).
Quarti: Tommaso Migliorini (n.1)-Amil Salami 6-2, 6-1, Filippo Bregoli (n.3)-Enea Corazza 6-2, 6-1, Gianmaria Della Rosa (n.2)-Pietro Allegra 6-3, 7-6 (6), Davide Bonazza (n.4)-Tommaso Cavassi 6-4, 3-6, 10-7.
Passiamo all’Under 13. Nel femminile primo tabellone, turno di qualificazione: Mia Zanzi (n.1)-Emma Lamieri 6-1, 6-4.
Nell’Under 13 maschile tabellone finale, 1° turno: Federico Montuschi-Lorenzo Triassi 6-1, 6-0, Matteo Campana-Federico Emanuelli 6-1, 6-2, Elia Samorè-Leonardo Monti 6-3, 7-5, Lorenzo Guglielmino-Federico Fabio Penzo 6-1, 6-1, Benjamin Rossi-Alessandro Marcolini 6-2, 6-2, Manuel Monterastelli-Lorenzo Marcuz 6-0, 6-3.
Passiamo all’Under 14. Nel femminile, 3° turno tabellone qualificazione: Alessia Gullotti-Marta Montorsi 1-6, 7-5, 10-5, Greta Bighini-Amelia Cavicchio 6-1, 6-0, Isabella Tomasi-Sofia Valentini 6-0, 6-0.
Nell’Under 14 maschile 2° turno tabellone finale: Ludovico Zammarchi-Lorenzo Kapros 6-1, 6-2. 3° turno: Elia Naldi-Francesco Zanzini 6-4, 6-2, Mattia Bruni-Mario Cella 6-2, 4-6, 11-9, Leonardo Cenciarini-Arrturo Vescovi 3-6, 6-2, 10-7, Mattia Vincenzi-Nicolò Tudini 6-1, 6-1, Riccardo Lazzaretti-Mario Campana 6-0, 6-3, Nicolò Maldini-Francesco Lauda 6-1, 6-1. Ottavi anche per Achille Russo.
Nell’Under 15 femminile, 2° turno del secondo tabellone: Sveva Passera-Flora Zanzi 4-6, 6-1, 12-10, Miriam Samorì-Bianca Naddeo 6-2, 6-0. Turno di qualificazione: Laura Toschi (n.4)-Beatrice Zamboni 6-3, 6-0, Sofia Soncini (n.2)-Eva Raimondi 6-4, 2-6, 12-10.
Nel maschile tabellone di qualificazione, turno finale: Tommaso Ricci (n.4)-Riccardo Vecchi 6-2, 6-7 (5), 10-5.
1° turno del tabellone finale: Nicolò Bollini-Alessandro Minguzzi 6-2, 6-3.
2° turno tabellone finale: Samuele Ronchetti-Massimo Marcolini 6-2, 6-0, Alessandro Casanova-Davide Capodagli 6-1, 6-2, Federico Sparagi-Diego Lembo 6-0, 6-1, Dante Terzi-Francesco Camagni 6-1, 6-2. Ottavi anche per Giacomo Molinari.