Tennis, battute finali per l’Under di Massa

Il Ct Massa Lombarda ospita il torneo giovanile maschile e femminile, il trofeo “Fiodiprimi”. Under 10 femminile, tabellone finale, 1° turno: Alessia Sofia Badea-Sabrina Antonia Puscas 7-6 (5), 6-2, Noemi Gallina-Erica Garavini 6-3, 6-4. Quarti: Giulia Oddone-Anna Santi 6-0, 6-0. Under 10 maschile, quarti: Alessandro Pinto-Leonardo Berti 6-0, 6-0, Tommaso Cavassi-Edoardo Garoia 6-0, 6-1, Stefano Scotto Di Gregorio-Michele Catalano 6-2, 6-0. Under 12 femminile, tabellone principale, quarti: Nema Dione-Margherita Tesselli 6-2, 6-2. Under 12 maschile, 2° turno tabellone finale: Luca Vespasiano-Leon Francesco Benericetti 6-3, 6-4, Mattia Bruni-Giulio Zama 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 femminile la prima finalista è Gaia Farolfi (Centro Tennis Argenta) che ha battuto in semifinale Miriam Samorì (Tc Faenza) 6-4, 6-2. Quarti: Gaia Farolfi-Aurora Gargiulo 5-7, 6-2, 10-3, Miriam Samorì (n.2)-Celeste Cobianchi 6-1, 2-0 e ritiro, Eileen Magnani-Giulia Donattini 1-6, 6-2, 10-8. Semifinale: Under 14 maschile ottavi: Aaron Banzi-Alessandro Minguzzi 6-4, 6-2, Samuel Cavallini-Jacopo Mainardi 6-3, 6-4, Nicola Papageorgiou-Federico Sparagi 6-4, 6-4, Alessandro Bisi-Tommaso Brandano 6-2, 2-2 e ritiro.