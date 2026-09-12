Tennis, battute finali al torneo Under di Rimini

Al Ct Rimini tappa del Circuito Regionale Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Pietro Morganti-Enrico Piraccini 6-1, 6-0, Lluc Pragliola-Leone Caridi 6-2, 6-2, Francesco Di Lena-Federico Campana 6-3, 6-2. Under 10 femminile finale tra Matilde Rava (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e Giada Sanchi (Tc Riccione) che hanno battuto rispettivamente Camilla Testa 6-4, 5-7, 10-8 e Virginia Norcio 6-3, 6-7 (6), 10-7.

Under 12 maschile, quarti: Carlo La Malfa (n.3)-Nicolò Pazzaglini 6-3, 6-0. Under 12 femminile, quarti: Maya Puscas-Sofia Sabatini 6-3, 6-7 (3), 10-4, Vittoria Pracucci-Iole Calcagno 6-4, 6-1, Amelia Valentini (n.2)-Bethshaica Villa 6-3, 6-2.

Under 14 maschile, quarti: Gianmaria Mussoni (n.4)-Francesco Zanzini (n.5) 6-3, 6-2, Riccardo Arcangeli (n.3)-Riccardo Piraccini 7-6 (4), 6-1. Nell’Under 14 femminile la prima finalista è Greta Amaducci (Tc Riccione). Quarti: Lucrezia Lazzarini-Elisabetta Pastore 6-4, 6-3.