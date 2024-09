Tennis, battute finali al torneo di Russi

Avanza l’Open “Fira di Sett Dulur di Russi” sui campi in terra battuta del Russi Sporting Club. Conquista le semifinali Mattia Bandini (Tc Faenza), quarti di finale nel main-draw per Andrea Valli (Polisportiva 2000 Cervia) e per il beniamino di casa Riccardo Cicinelli. Primo turno tabellone finale: Andrea Valli (2.8)-Edoardo Lanza Cariccio (3.1) 6-3, 6-0, Riccardo Cicinelli (3.1)-Jack Langley Chapman (2.7) 4-6, 6-3, 6-3. Quarti: Mattia Bandini (2.5, n.2)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-2, 6-0.

Nel femminile conquistano le semifinali Maria Luce Ossani (Ct Massa), Sandy Mamini (Tc Faenza) e Alessia Ercolino (Tc Faenza). Quarti: Maria Luce Ossani (2.8)-Teresa Cinquino (2.7, n.4) 7-5, 4-3 e ritiro, Sandy Mamini (2.6, n.3)-Arianna Galeazzi (2.7) 6-0, 6-2, Alessia Ercolino (2.6, n.2)-Sofia Regina (2.7) 7-6, 6-2.