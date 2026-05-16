Tennis, Battistini, Samorì, Vecchi avanti a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16 maschile. Nell’Under 14 si qualificano Andrea Caminati, Marco Bonora, Gianmaria Marchi e Riccardo Degli Angeli: Andrea Caminati-Leon Francesco Benericetti (n.1) 6-1, 6-4, Marco Bonora (n.4)-Davide Bendandi 6-1, 6-1, Gianmaria Marchi-Giulio Zama (n.3) 6-3, 6-3, Riccardo Degli Angeli (n.2)-Diego Barchi 6-3, 6-3.
Nell’Under 16 maschile brillano Emanuele Battistini, Andrea Samorì e Riccardo Vecchi. Quarto turno: Emanuele Battistini-Mattia Franchini 6-3, 6-0, Andrea Samorì-Filippo Ricci 6-3, 7-6, Riccardo Vecchi-Tommaso Gallinucci 5-7, 6-2, 10-7. Ottavi: Alessandro Minguzzi-Filippo Menzolini 6-4, 7-6.
Intanto da oggi, sempre sui campi del Ten Sport Center, va in scena il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile.