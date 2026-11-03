Tennis: Battistini, Pirazzoli, Mari e Giugliano negli ottavi al Terza del Ten Sport Center, prima giornata per il Torneo della Solidarietà di Quarta

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Achille Mari in azione
Achille Mari in azione

CERVIA. Entra nel vivo il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Nel maschile conquistano gli ottavi Luca Battistini (Ct Cesena), Giacomo Pirazzoli (Alex Rambelli Academy), Achille Mari (Tennix Training Center) e Guido Giugliano (Misano Sporting Club).

Tabellone finale, 2° turno: Nicolò Tronconi (4.2)-Marco Montaguti (3.4) 6-4, 6-3.

3° turno: Giovanni Bertolotti (3.5)-Andrea Caniato (3.5) 6-1, 6-1, Flavio Goretti (3.3)-Francesco Maestri (3.5) 6-1, 6-3, Giacomo Turci (3.3)-Andrea Covezzi (3.4) 6-3, 6-4, Pier Paolo Cornacchia (3.5)-Martin Gamero Mariano (3.5) 6-3, 6-3, Nicola Ravera (3.3)-Nicola Amorico (3.5) 6-2, 2-6, 10-5.

4° turno: Luca Battistini (3.2, n.8)-Tommaso Monti (3.3) 6-0, 6-2, Giacomo Pirazzoli (3.3)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-1, 6-0, Achille Mari (3.2)-Daniel Pellegrini (3.4) 6-4, 7-5, Guido Giugliano (3.2)-Federico Sparagi (3.2) 4-6, 6-4, 10-5.

Ottavi anche per Riccardo Delle Site (3.3) ed Alessandro Monti (3.2).

Nel femminile avanza nel tabellone finale Sofia Bianchi (Tennis Villa Carpena).

Turno di qualificazione: Irene Claudia Visconti (4.1, n.3)-Giulia Falzoni (4.2) 6-2, 6-3.

Tabellone finale, 2° turno: Emma Molinari (3.5)-Danila Diano (4.2) 6-2, 4-6, 10-5, Sofia Bianchi (3.5)-Anna Lisa Armenise (4.3) 6-1, 6-2.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttrice di gara Fabrizia Masetti.

RIMINI. Giocata la prima giornata del Torneo della Solidarietà, il Trofeo regionale “Michela Poggi” riservato ai giocatori ed alle giocatrici di 4° categoria. Nel 3° girone sconfitta casalinga del Casale Tennis Club per mano del Centro Tennis Santagata per 2-1. Domenica (dalle 14.30) Casale Tennis-San Pietro Tennis Project. Nel 6° girone: Max Tennis Time Bologna-Ct Casalboni 3-0, Ct Castenaso-Tennis Villa Carpena 3-0. Domenica: Tennis Villa Carpena-Max Tennis Time e Ct Casalboni-Ct Castenaso. Nel 7° girone vincono Suzanne Lenglen 2 Fusignano e Polisportiva Tennis Vallesavio. Suzanne Lenglen 2 Fusignano-Tc Viserba 2-1: Lorenzo Salvoni-Lorenzo Cavessi 6-1, 7-5, Caroli-Paganelli b. Dell’Aquila-Verdolin 6-0, 6-0, Belletti-Lasconi b. Manduchi-Ricciardi 6-4, 6-3. Pol.Tennis Vallesavio-Ct Cerri 2-1: Matteo Nigi-Francesco Semprini 6-2, 6-3, Patrignani-Cenci b. Guerrini-Torcolacci 6-3, 7-6 (4), Tombaccini-Biguzzi b. Baccilieri Guglielmi-Cerri 6-4, 6-4.

Domenica: Ct Cerri-Suzanne Lenglen 2 e Tc Viserba-Polisportiva Tennis Vallesavio.

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