Tennis, Battistini nei quarti a Ravenna

Avanza il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Comune di Ravenna. Conquistano i quarti di finale Luca Battistini e Renzo Faedi. Quarto turno: Andrea Niquoziani (3.2)-Tommaso Pilati (3.3) 6-2, 6-0, Alessandro Cavalieri (3.4)-Nicolò Maldini (3.3) 6-3, 6-2, Achille Mari (3.2)-Riccardo Banzola (3.3) 6-4, 6-3, Leonardo Carioni (3.2)-Dario Matteucci (4.3) 7-6, 6-4, Alberto Scafoletti (3.3)-Gian Matteo Zanzi (3.3) 6-3, 6-4. Ottavi: Luca Battistini (3.2, n.6)-Fabio Bernagozzi (3.3) 1-6, 7-6, 10-5.