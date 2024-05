Tennis, Battistini e Samorì vincono a Bagnacavallo

Luca Battistini e Miriam Samorì si aggiudicano il Rodeo Under 14 organizzato dal Tc Villanova di Bagnacavallo. Nel maschile Luca Battistini (Tc Ippodromo) ha confermato la prima testa di serie battendo in semifinale Alex Andrea Ravara 5-3, 4-2 e in finale Dante Terzi del Ct Zavaglia 4-1, 4-1. Quest’ultimo era approdato alla finale battendo 4-1, 4-1 Samuel Cavallini. Nel femminile successo di Miriam Samorì (Tc Faenza) che in semifinale ha battuto Ludovica Monferini Morini 4-1, 4-0 e in finale Sofia Scheda (Ct Cacciari) 2-4, 4-1, 8-6. Il torneo Under 14 fa seguito al Rodeo Under 12 disputato qualche settimana fa ed apre la stagione che proseguirà, dal 17 al 19 maggio con un altro Rodeo Under 14, maschile e femminile.