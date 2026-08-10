Tennis, Bartoli vola nei quarti al Torneo del Turista

CERVIA. Entra nella fase clou il 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni (tutti limitati ai 2.5), il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via ed il doppio maschile con 60 coppie. Montepremi complessivo di 1350 euro.

Nel maschile ottavi per Jamal Urgese, Mattia Muraccini e Riccardo Cicinelli, il primo a staccare il pass per i quarti è Luca Bartoli (Tc Viserba), testa di serie n.1, che ha vinto un match tiratissimo contro Luca Butti (Tc Riccione).

Tabellone finale, 2° turno: Gabriele Mandrioli (3.1)-Tommaso Servadei (2.8) 3-6, 7-6 (3), 10-3, Alberto Maria Mami (2.8)-Marco Nanni (3.1) 6-2, 6-2.

3° turno: Diego Orlando (2.6)-Amedeo De Checchi (3.1) 6-0, 6-4, Simone Piraccini (2.7)-Matteo Bezzi (3.2) 6-1, 6-7 (5), 10-7, Giacomo Ercolani (2.8)-Riccardo Bonzi (3.1) 6-4, 3-6, 10-8, Enea Vinetti (2.6, n.6)-Andrea Valli (2.8) 6-4, 4-6, 10-4, Mattia Benedetti (2.6)-Giacomo Coppini (3.1) 6-2, 6-1, Nicola Tocci (2.7)-Federico Strocchi (2.6) 6-4, 0-6, 10-7, Jamal Urgese (2.6, n.6)-Tommaso Mengoli (2.8) 6-1, 6-1, Mattia Muraccini (2.7)-Beniamino Savini (2.7) 6-3, 7-5, Riccardo Cicinelli (3.1)-Niccolò Iemmi (2.7) 6-1, 6-3.

Ottavi: Luca Bartoli (2.5, n.1)-Luca Butti (2.8) 6-7 (4), 6-4, 10-7.

Nel singolare femminile approda ai quarti Clara Sansoni (Tc Faenza).

2° turno: Matilde Morri (2.7)-Sandy Mamini (2.6) 6-1, 2-6, 13-11, Gioia Angeli (2.7)-Alice Stella (2.7) 6-1, 6-1, Emma Lanzoni (2.6)-Clara Marzocchi (2.8) 2-6, 6-3, 10-8.

Ottavi: Sofia Regina (2.6)-Rachele Franchini (2.6) 6-3, 7-5, Evelyn Amati (2.6, n.4)-Nicole Ballotta (2.7) 6-1, 6-0, Clara Sansoni (2.6)-Viola Amati (2.7) 6-1, 6-2.

Entra nel vivo il doppio maschile.

Tabellone finale, 2° turno: Mandrioli-Bordini b. Manduchi-Muratori 6-2, 7-6, (3), Giangrandi-Ercolani b. Servadei-Cicinelli 6-2, 6-2, Falconi-De Checchi b. Zanuccoli-Valli 7-6 (2), 6-4, Coppini-Cortesi b. Alex e Mattia Vincenzi 6-4, 6-2, Butti-Pesaresi b. Bezzi-Nanni 6-4, 3-6, 10-6, Schuett-Tocci (n.7) b. Fabiani-Matteini 6-2, 6-1, Guidi-Pasi (n.1) b. De Giovanni-Casadio 6-1, 6-1.

Ottavi: Naso-Piraccini b. Strocchi-Mami (n.8) 7-6 (4), 0-6, 10-5, Falconi-De Checchi b. Rossi-Delle Site 6-2, 6-1, Benedetti-Orlando (n.6) b. Millari-Righi 6-4, 6-2, Vinetti-Baldinini (n.2) b. Baldini-Dragoni 6-1, 7-6 (4).

Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.