Tennis, Bartoli vince a Pinarella

Il Ten Sport Center di Pinarella ha organizzato il torneo Open maschile “Banchetti Gioiellieri” con la formula Rodeo. Sul gradino più alto sale Luca Bartoli. Finale tra Federico Baldinini (Ten Sport Center), che in semifinale ha fermato Leonardo Fabbri (Villa Carpena), e Luca Bartoli (Tc Viserba), capace di sconfiggere un ottimo Federico Strocchi (Tc Riccione), allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center, che nei quarti aveva portato a casa un “positivo” ai danni del 2.6 Diego Orlando (n.4), battuto 5-3, 4-0. Nel match-clou si è imposto Luca Bartoli, al termine di una vera battaglia, per 3-5, 5-3, 10-7.