Tennis, Bartoli trionfa a Cervia

Luca Bartoli batte 6-4, 6-0 Marco Chiarello e si aggiudica da protagonista il torneo Open organizzato dal Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Hotel Globus” dotato di un montepremi di 1000 euro. Una finale combattuta solo nel primo set, poi il giocatore riminese di Sant’Ermete ha preso il largo nel secondo set, vincendo il torneo Open cervese dopo la finale colta nel “Mauro Ricci” al Ct Cacciari. In semifinale il 2.5 Luca Bartoli (n.1), portacolori del Tc Viserba, ha battuto 1-6, 7-5, 10-3 il 2.6 cervese Enea Vinetti, testa di serie n.4, mentre il 2.6 Marco Chiarello (Forum Forlì) si è imposto per 1-6, 6-4, 10-7 su Manuel Schuett (2.6, n.2).