Tennis, Bartoli, Riccardi e Spircu avanti a Riccione

Si va verso il rush finale nel torneo Open di Primavera del Tc Riccione. Nel tabellone maschile si registra la doppietta dei giocatori del Tc Viserba, con Luca Bartoli e Jacopo Emanuele Riccardi, bene anche il cattolichino Dennis Ciprian Spircu, allievo della Galimberti Academy. Maschile, tabellone finale, 5° turno: Dennis Ciprian Spircu (2.5)-Frederick Cortesi (3.1) 6-0, 6-2, Alex Romano (2.7)-Enea Vinetti (2.6) 6-2, 2-1 e ritiro, Luca Bartoli (2.5)-Davide Nardò (2.6) 6-1, 6-4, Enrique Bianchini Bogo (2.7)-Sevan Bottari (2.5) 6-1, 6-2, Riccardo Agabiti Rosei (2.5)-Leonardo Tombolini (2.6) 6-0, 4-6, 10-6, Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Diego Orlando (2.6) 6-1, 6-3.
Nel femminile brillano nel tabellone finale Giulia Mercuri (Riccardo Viola Tennis & Sports), la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) e Vittoria Muratori (Tc Riccione). Primo turno: Francesca Sparnacci (3.1)-Aurora Fabbri (2.7) 7-6 (4), 6-3, Giulia Mercuri (2.8)-Emma Chiesi (2.7) 6-3, 2-6, 15-13, Serena Pellandra (2.7)-Katy Agnelli (2.7) 6-0, 6-1, Alice Battistelli (2.7)-Matilde Morri (2.8) 6-7 (7), 7-6 (5), 10-4, Emily Di Giannantonio (2.7)-Clara Marzocchi (2.8) 6-3, 6-7 (3), 10-5, Vittoria Muratori (2.7)-Nicole Ballotta (2.7) 6-0, 6-2.