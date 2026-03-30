Tennis, Bartoli, Riccardi e Spircu avanti a Riccione

Tennis
  • 30 marzo 2026
Vittoria Muratori
Vittoria Muratori

Si va verso il rush finale nel torneo Open di Primavera del Tc Riccione. Nel tabellone maschile si registra la doppietta dei giocatori del Tc Viserba, con Luca Bartoli e Jacopo Emanuele Riccardi, bene anche il cattolichino Dennis Ciprian Spircu, allievo della Galimberti Academy. Maschile, tabellone finale, 5° turno: Dennis Ciprian Spircu (2.5)-Frederick Cortesi (3.1) 6-0, 6-2, Alex Romano (2.7)-Enea Vinetti (2.6) 6-2, 2-1 e ritiro, Luca Bartoli (2.5)-Davide Nardò (2.6) 6-1, 6-4, Enrique Bianchini Bogo (2.7)-Sevan Bottari (2.5) 6-1, 6-2, Riccardo Agabiti Rosei (2.5)-Leonardo Tombolini (2.6) 6-0, 4-6, 10-6, Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Diego Orlando (2.6) 6-1, 6-3.

Nel femminile brillano nel tabellone finale Giulia Mercuri (Riccardo Viola Tennis & Sports), la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) e Vittoria Muratori (Tc Riccione). Primo turno: Francesca Sparnacci (3.1)-Aurora Fabbri (2.7) 7-6 (4), 6-3, Giulia Mercuri (2.8)-Emma Chiesi (2.7) 6-3, 2-6, 15-13, Serena Pellandra (2.7)-Katy Agnelli (2.7) 6-0, 6-1, Alice Battistelli (2.7)-Matilde Morri (2.8) 6-7 (7), 7-6 (5), 10-4, Emily Di Giannantonio (2.7)-Clara Marzocchi (2.8) 6-3, 6-7 (3), 10-5, Vittoria Muratori (2.7)-Nicole Ballotta (2.7) 6-0, 6-2.

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