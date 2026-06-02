Tennis, Bartoli, Muraccini, Sgroi negli ottavi in Valmarecchia

Avanza il torneo Open maschile organizzato dal Valmarecchia Sporting Club. Conquistano gli ottavi Luca Bartoli, Mattia Muraccini e Carlo Paci, entrambi portacolori del Club organizzatore, Marco Chiarello e Gabriele Sgroi. Tabellone finale, terzo turno: Luca Bartoli (2.5)-Riccardo Muratori (2.7) 6-4, 7-6, Mattia Muraccini (2.7)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.6) 6-4 e ritiro, Marco Chiarello (2.6)-Pietro Rinaldini (3.1) 6-2, 6-2, Gabriele Sgroi (2.7)-Federico Strocchi (2.6) 6-2, 7-6, Carlo Paci (2.6)-Enea Carlotti (3.1) 7-5, 7-6.